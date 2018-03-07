وذكر راولي، في مؤتمر صحفي، أن سكريبال وابنته تعرضا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب"، بدون تحديد نوع الغاز الذي تم استخدامه.

وأوضح راولي أن ضابط الشرطة، الذي أسعف الجاسوس الروسي وابنته لدى انهيارهما في سالزبيري، الأحد الماضي، يرقد في حالة حرجة هو الآخر.

وجرى العثور على سكريبال (66 عاما)، الأحد، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا (33 عاما)، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة.

ويخضع الرجل وابنته لعلاج إثر تعرضهما "لمادة مجهولة" وهما في حالة حرجة في أحد مستشفيات المنطقة.