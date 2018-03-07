ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المصدر قوله، إن القيادي قادر قادري عثر عليه مقتولا بعدة رصاصات داخل سيارته، متهما المخابرات الإيرانية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وقال المصدر إن الحزب بدأ تحقيقا في الحادث.

والجمعة توفي القيادي في الحزب ذاته صلاح رحماني، متأثرا بإصابته بجروح بالغة، جراء انفجار وقع في إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد مراسلنا.

وأصيب رحماني ونجله صباح، وهما من الكوادر المتقدمة في الحزب، في انفجار هز ضاحية بنصلاوة القريبة من مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وكانت إصابة رحماني الأب بالغة، فيما بترت ساقا نجله الذي لم يمض على زواجه سوى أشهر قليلة.

واتهم ممثل الحزب الإيراني المعارض محمد صالح قادري، جهاز المخابرات الإيراني، بتدبير عملية استهداف رحماني وابنه.

وقال قادري إن "المخابرات الإيرانية تهدد منذ فترة كوادر وأعضاء ومقاتلي حزبنا، بالقتل والانتقام منهم ومن أفراد أسرهم، بغية ترويعهم وإرغامهم على ترك صفوف الحزب".

ولفت قادري إلى أن حزبه كان يتوقع هجمات انتقامية من جانب النظام الإيراني، بعد المظاهرات الغاضبة التي عمت المدن الكردية في إيران قبل أسابيع، التي لعب حزبه فيها دورا محوريا.