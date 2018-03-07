وقدم محامي فلبيني شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها دوتيرتي بجعل القتل "أفضل وسيلة" في حربه المستمرة منذ 19 شهرا على المخدرات.

وقالت المحكمة الشهر الماضي إنها بدأت عملية فحص أولية لتحديد مدى اختصاصها، وعما إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت.

وقال دوتيرتي في كلمة الاثنين "لا يمكنكم الحصول على أي سلطة قضائية تجاهي ولا بعد مليون سنة.. ولهذا السبب لا أرد عليهم. هذه هي الحقيقة".

وأضاف : "صدقوا. لا يمكنهم ذلك أبدا، ولا حتى الأمل في الحصول على سلطة قضائية تجاه شخصي".

وتقول حكومته إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها الحق في التدخل، لأن القضاء الفلبيني والنظام القانوني يعملان باستقلالية وفاعلية.

وكان دوتيرتي وصف في السابق المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة النفع" و"منافقة"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتنفي الحكومة اتهامات ناشطين بأن تجار المخدرات والمتعاطين يتعرضون لعمليات قتل ممنهجة.

وتقول الشرطة إنها قتلت نحو 4100 من تجار المخدرات خلال تبادل لإطلاق النار، لكنها ليس لها أي صلة بالمسلحين المجهولين الذين قتلوا المئات من متعاطي المخدرات.