وكانت اليونان قد سعت لترحيل ناسي أوزبولات، 48 عاما، مواطن تركي من أصول كردية بتهمة مساعدة منظمة إرهابية. وهو واحد من 9 متهمين اعتقلوا لصلاتهم المزعومة بحزب جبهة تحرير الشعب الثورية، التي تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وأوصى أورانيا ستاتثيا، المدعي اليوناني، الثلاثاء، المحكمة برفض طلب التسليم على أساس وجود خطر تعرض المتهم للمحاكمة في تركيا في جرائم أخرى غير تلك المنصوص عليها في طلب التسليم.

وفي وقت سابق، احتجزت القوات التركية اثنين من الجنود اليونانيين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا بعد أن رصدت وجودهما في أراض تركية بسبب ظروف الطقس السيئة.وفق ما أعلنت عنه قيادة الجيش اليوناني .