وكانت مكدورماند الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، الأحد، اكتشفت اختفاء تمثال الأوسكار بعد أن وضعته على المنضدة خلال احتفال باذخ أقيم في هوليوود بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز.

وقالت شرطة لوس أنجلوس، الاثنين، إنها ألقت القبض على تيريبرا يانت 47 عاما ووجهت له تهمة السرقة من الدرجة الأولى واشترطت كفالة حجمها 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.

واستردت الشرطة تمثال الأوسكار وأعادته لمكدورماند.

وكان برايانت بث تسجيل فيديو له وهو يرتدي حلة توكسيدو ممسكا بتمثال الأوسكار ويقول لضيوفه إنه الفائز.

ولم يتضح بأي صفة حضر الحفل، إلا أن الشرطة قالت إنه كان يحمل تذكرة.

وحصلت مكدورماند، 60 عاما على أوسكار، أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ ميزوري"، وهي المرة الثانية التي تفوز فيها بالأوسكار.