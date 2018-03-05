جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شدد فيه الجانبان على مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية وبث الفرقة وتقسيم المنطقة.

وأكد الرئيس المصري وولي العهد السعودي على ضرورة الوحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

وناقش الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة.

وأكد الزعيمان أن التسويات السياسية يجب أن تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية وتحفظ سيادة وسلامة الدول وتصون مقدرات شعوبها.

وقد شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار. وتم التوقيع أيضا على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين البلدين.