وشاركت مئات النساء في السباق الذي نظم السبت، وارتدت المشاركات العباءات والأحذية الرياضية.

وتضمن الماراثون 5 فئات عمرية متنوعة، شملت الجنسيين، وأسفرت نتائج السباق عن فوز المتسابقة مزنة النصار بالمركز الأول، والأميركية آندا جويس بالمركز الثاني، وسانغ سونغ من تايوان بالمركز الثالث، وفق ما ذكرت وكالة واس.

ومن المقرر أن تستضيف السلطات الرياضية في المملكة سباق ماراثون آخر للنساء في مدينة مكة في نيسان المقبل، بحسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وتشهد السعودية منذ أشهر سلسلة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، بينها إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين والسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية في الملاعب.

وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات أخرى تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016.

وكانت السعودية قد أعلنت في 22 فبراير أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.