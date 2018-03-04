ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، الصورة على حسابه في تويتر مرفقة بتعليق قال فيه "طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية".

ونشر عساكر الصورة التي يبدو أنها التقطت من داخل طائرة ولي العهد السعودي، قبل قليل من وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 إلى 22 مارس.