وفيما يلي بعض الرموز السرية التي تفتح ميزات خفية في هاتفك:

1- *3001#12345#* : اطبع هذا الرقم واضغط على زر الاتصال وستحصل على معلومات ومعطيات حول الشبكات المحلية.

2- *#0*# : هذا الرمز يشتغل على أندرويد ويتيح تعديل بعض الإعدادات الخاصة بالكاميرا الأمامية واهتزاز الهاتف.

3- *#06# : يقدم هذا الرمز رقم "IMEI" الخاص بهاتفك. ويتم استعمال هذا الرقم في حال تمت سرقة هاتفك من أجل تحديد مكانه.

4- *#67# : يمنحك هذا الرقم إمكانية إدخال رقم هاتف معين، يتم تحويل المتصل إليه تلقائيا، في حال اتصل بك ووجدك مشغولا.

5- *#61# : يساعد هذا الكود على تعديل بعض خصائص المكالمات الواردة.

6- *646# : يشتغل الكود في حال كنت قد فعلت إحدى باقات الاتصالات على جهازك. ويتيح الكود معرفة عدد دقائق الاتصال المتبقية في باقتك.

7- *225# : يستخدم في نفس الحالة السابقة لمعرفة قيمة فاتورتك.

8- #31# : إذا أردت إخفاء رقمك عن تطبيق Caller ID، استخدم هذا الكود.

9- *3282# : هذا الرمز يقدم تفاصيل فاتورتك بالتدقيق.

10- *5005*7672# : سيخبرك هذا الرمز برقمك الخاص عند مركز العملاء في حال أردت التواصل معه.



11- *43# : لتفعيل خاصية الانتظار عند ورود أي مكالمة. يمكنك إلغاء الخاصية من خلال إدخال #43#.



12- *#7353# : يعرض هذا الرمز "قائمة الاختبار السريعة"، بغية اختبار إحدى خصائص الهاتف مثل الكاميرا أو الموسيقى أو البلوثوت أو المتحدث (سبيكر).



13- *#1234# : يشتغل فقط على هواتف غالاكسي. ويقدم لك قائمة البرامج المثبتة حاليا على هاتفك.