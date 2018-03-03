ودخل الزورق "تاريني"، يوم الجمعة، إلى ميناء في مدينة كيب تاون، وهو آخر ميناء يصله قبل العودة إلى ميناء غوا الهندي.

ووصل طول الزورق إلى 17 مترا، وعلى متنه طاقم من ست نساء، بعد زيارة موانئ فريمانتل بأستراليا، وليتلتون بنيوزيلندا، وبورت ستانلي بجزر فوكلاند في رحلته التي بدأت يوم 10 سبتمبر.

وحظي الطاقم باستقبال حار في كيب تاون من طلاب ودبلوماسيين هنود وأعضاء الجالية الهندية وعمدة المدينة باتريشيا دي ليل، التي غردت عبر تويتر قائلة إن البحارات يمثلن إلهاما لنساء العالم أجمع.

وأكدت قائدة الفريق، الملازم بحري فارتيكا جوشي، في كيب تاون، يوم السبت، أنها كانت أكثر التجارب إثارة للتواضع في حياتها.

وتزامن وصول الزورق مع مهرجان هولي الهندوسي، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.