ورجحت الشرطة أن تكون الحرارة العالية داخل البيت المشبوه، سببا في عدم وجود ثلوج فوق السطح، بالنظر إلى حاجة القنب الهندي للنمو في درجة حرارة معينة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة حجزت كمية من القنب الهندي تصل قيمتها إلى قرابة 80 ألف جنيه إسترليني.

ولم يجد عناصر الشرطة أي شخص في البيت، وقت اقتحامه في منطقة ويست يوركشاير، وقال الجيران إن صاحبيه ينحدران من شرق أوروبا.

وأضاف سكان البيت المحاذي، أنهم لاحظوا دفئا غير معتاد، بعدما قدم الجاران الجديدان، بفعل الأجهزة التي جرى استخدامها في التدفئة داخل البيت الذي جرى تحويله إلى "مشتل" للنبات المخدر.