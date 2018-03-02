وقالت الناطقة باسم الناتو أوانا لونغسكو إن "البيانات الروسية بتهديد حلفاء غير مقبولة وغير مجدية"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

وذكرت لونغسكو أن منظومة الدفاع الخاصة بالناتو بنيت للرد على هجمات من خارج أوروبا وأميركا الشمالية وليست موجهة ضد روسيا.

وكان بوتن صرح، الخميس، بأن موسكو اختبرت عددا من الأسلحة النووية الاستراتيجية الجديدة التي لا يمكن اعتراضها، وقال في رسالة إلى الغرب: "لقد فشلتم في احتواء روسيا".