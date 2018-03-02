وكشف الطاهي الشهير، الذي يعد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، عن قائمة الطعام المميزة، الخميس، التي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوغرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وقال باك (68 عاما) المولود في النمسا "جميعنا متحمسون حقا، وأعتقد فعلا أن الأمر يكون دوما مناسبة خاصة جدا لنا".

وتزيد الأطباق التي ستقدم للضيوف على 50 طبقا وتشمل مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء وقسم مخصص لطعام البحر النيء لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطا، بالإضافة لحلوى الماكرون بنكهات مستوحاة من مزيج المشروبات الكحولية (الكوكتيل).

وستتطلب المأدبة طاقم عمل يضم أكثر من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لذ وطاب من الأطباق.

وقال باك وعلى وجهه ابتسامة واسعة "طالما لم تسأم الأوسكار مني فلن أسأم منها".