وأوضحت " عدالت " أن الظلم الذي تسلل إلى اقتصاد البلاد يكشف الفقر والفجوة الطبقية في الدولة ، منوهة على أن تميز مجموعة معينة ووجودها في مؤسسات السيادة دون مؤهلات كافية، تجعل البلاد بعيدة كل البعد المعايير العالمية للعدالة.

واعتبرت الصحيفة أنه لا وجود لحكم القانون في إيران، و أن تحقيق العدل ليس مجرد الحديث ببلاغة أو إلقاء الكلام المنمق.

وتساءلت الصحيفة: "هل أولوية المسؤولين والسياسيين هي تحسين أوضاع المواطنين أم التركيز على موقف إيران في الساحة الدولية"؟

وأضافت أن التوزيع المتباين للمزايا الاقتصادية سمحت لفئة معينة استخدام معادلات اقتصادية كاذبة، وتمكنوا عبرها من تحقيق عائدات ضخمة.

وخلصت صحيفة "عدالت " إلى أن استمرار هذا النهج، سيؤدي إلى ضرر وظلم اجتماعيين، مما سيخلق فجوة بين الشعب والنظام وفق تعبيرها .