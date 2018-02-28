وبالرغم من أن الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية اعتادت استخدام وثائق مزيفة في سفرها، فإنه من النادر وجود أمثلة على ذلك. وقالت رويترز إنها حصلت على نسخ من جوازات سفر برازيلية تخص زعيم كوريا الشمالية ووالده لأول مرة.



وقال مصدر أمني غربي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد استخدموا جوازات السفر البرازيلية التي تظهر بوضوح صور كيم جونغ أون وكيم جونغ إيل لمحاولة الحصول على تأشيرات من السفارات الأجنبية".

رغبة في السفر أم طريق للهروب؟

وقال المصدر الأمني "هذا يدل على الرغبة في السفر ويشير إلى محاولات العائلة الحاكمة لبناء طريق محتمل للهروب". ورفضت السفارة الكورية الشمالية في البرازيل التعليق، بينما قالت وزارة الخارجية البرازيلية أنها تجري تحقيقات في الأمر.

وقال مصدر برازيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الجوازين المذكورين كانا وثيقيتين قانونيتين لدى إرسالهما للقنصليات بدون تدوين معلومات عليهما.



وأكدت مصادر أمنية أوروبية رفيعة المستوى إن جوازى السفر البرازيليين اللذين يحملان صور الزعيمين تحت اسمي جوزيف بواغ وإيجونغ تشوى استخدما للحصول على تأشيرات دخول إلى دولتين غربيتين على الأقل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك تأشيرات قد حصلا عليها بالفعل. وقالت مصادر أمنية إن جوازات السفر قد تكون استخدمت للسفر إلى البرازيل واليابان وهونغ كونغ.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية عام 2011 أن جونغ أون زار طوكيو كطفل يستخدم جواز سفر برازيلي في عام 1991 - قبل تاريخ إصدار الجوازين البرازيليين.

جوزيف بواغ وإيجونغ تشوى

وتحمل جوازات السفر ومدة صلاحيتها 10 سنوات ختما يحمل اسم "سفارة البرازيل فى براغ" بتاريخ 26 فبراير 1996. وذكرت مصادر أمنية أن تكنولوجيا التعرف على الوجه أكدت أن الصور تخص كيم جونج أون ووالده.

وصدر جواز السفر مع صورة جونغ أون باسم جوزيف بواغ مع تاريخ ميلاد 1 فبراير 1983. ولا يعرف سوى القليل عن جونغ أون، حتى أن تاريخ ميلاده مختلف عليه.

وكان عمر كيم جونغ أون 12 إلى 14 سنة عندما صدر جواز السفر البرازيلي، بحسب رويترز.

يشار إلى أن جونغ أون تلقى تعليمه في مدرسة دولية في برن بسويسرا، حيث تظاهر بأنه ابن سائق السفارة.

وتم إصدار جواز سفر الوالد كيم جونغ إيل باسم إيجونغ تشوي مع تاريخ ميلاد 4 أبريل 1940.

وتوفي جونغ إيل في عام 2011. وكان تاريخ ميلاده الحقيقي في عام 1941.

ويذكر كلا الجوازين عنوانهما في ساو باولو، البرازيل.

ورفض أحد المصادر الأمنية الإفصاح عن كيفية الحصول على نسخ جواز السفر، مشيرا إلى قواعد السرية.

ولم تطلع رويترز على النسخ الأصلية بل صورا منها، وقالت إنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان قد تم العبث بها.