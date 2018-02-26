وعرضت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد، الأحد، أمام جمهور كبير خلال أعمال كونغرس الهواتف المحمولة، الذي ينظم حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتمحورت السخرية على وجود "النتوء" Notch الموجود في أعلى شاشة آيفون X، الذي تعتبره "أبل" أقوى الهواتف التي أنتجتها حتى الآن.

وأثناء إطلاق "غالاكسي إس 9"، قال نائب مدير الشركة الكورية الجنوبية لشؤون التسويق جوستين دينيسون، إن الشاشة التي يعتمد عليها الهاتف "تمتد من الحافة إلى الحافة دون نتوء" في إشارة إلى آيفون X والنتوء الموجود فيه والذي أثار موجة كبيرة من الانتقادات.

وسخر دينيسون أيضا من غياب مفتاح البصمة من هاتف آيفون X، وقال إن ميزة الدخول على الهاتف عبر البصمة مهمة لذا لم تقم سامسونغ بإلغائها في غالاكسي إس 9، وذلك في إشارة أخرى إلى ما قامت به أبل.

وعلى شبكات التواصل، انقسم المستخدمون بين من أشاد بـ"سخرية سامسونغ"، بين من أراد تذكيرها بسخرية مماثلة تعرضت لها من قبل أبل.