فبعد أشهر من الترقب والانتظار من قبل المستخدمين، وإطلاق المواقع التقنية المتخصّصة توقعاتها الخاصة بقدرات "غالاكسي إس 9"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها أخيرا، لتميط اللثام عن منتج يقارنه المستخدمون ممن يفكرون بشراء هاتف جديد بجهاز "آيفون x" الشهير.

مقارنة بين هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" و"آيفون X":



الأبعاد

سامسونغ غالاكسي إس 9: 8.5x68.7x147.7 ميليمتر

هاتف آيفون: 7.7x70.9x143.6 ميليمتر



الوزن

سامسونغ غالاكسي إس 9: 163 غرام

هاتف آيفون: 174 غرام

شاشة العرض

سامسونغ غالاكسي إس 9: 5.8 إنش Super AMOLED

هاتف آيفون: 5.8 إنش Super Retina AMOLED



دقة شاشة العرض

سامسونغ غالاكسي إس 9: 2960 في 1440 بكسل

هاتف آيفون: 1125 في 2436 بكسل



نظام التشغيل

سامسونغ غالاكسي إس 9: آندرويد 8.0 Oreo

هاتف آيفون: iOS 11



سعة التخزين

سامسونغ غالاكسي إس 9: 64 غيغابايت

هاتف آيفون: 64 و256 غيغابايت



منفذ بطاقة ذاكرة MicroSD

سامسونغ غالاكسي إس 9: متوفر

هاتف آيفون: غير متوفر



دعم تقنية NFC

سامسونغ غالاكسي إس 9: متوفر

هاتف آيفون: متوفر لآبل باي فقط



ذاكرة الوصول العشوائي

سامسونغ غالاكسي إس 9: 4 غيغابايت

هاتف آيفون: 3 غيغابايت



الكاميرا

سامسونغ غالاكسي إس 9: مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل

هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل



تصوير الفيديو

سامسونغ غالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية

هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.



المصادقة البيومترية

سامسونغ غالاكسي إس 9: فتح الجهاز بتقنية التعرّف على الوجه، بصمة الأصابع، حسّاس IRIS.

هاتف آيفون: نظام التعرّف على الوجه



المقاومة للماء

سامسونغ غالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر

هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر



عمر البطارية

سامسونغ غالاكسي إس 9: 3000 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتشغيل ملفات MP3 لـ48 ساعة، وملفات الفيديو لـ16 ساعة، 22 ساعة مكالمات صوتية، 14 ساعة من استخدام الإنترنت عبر شبكة "واي فاي"، شحن سريع "سلكي ولاسلكي".

هاتف آيفون: 2716 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتصفح الإنترنت لـ13 ساعة، وتشغيل الفيديو لـ14 ساعة، وتشغيل الملفات الصوتية لـ60 ساعة، ميزة الشحن السرعة واللاسلكي، 30 دقيقة تكفي لشحن 50 في المئة من البطارية.



الألوان

سامسونغ غالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.

هاتف آيفون: فضي ورمادي



السعر

سامسونغ غالاكسي إس 9: 719.99 دولار أميركي

هاتف آيفون: 999 دولار أميركي