أبو ظبي - سكاي نيوز عربية استحدثت مجموعة أزياء "دولتشي أند غابانا" الإيطالية طريقة جديدة لعرض حقائب اليد، عبر استبدالها العارضات بطائرات دون طيار (درونز) تحمل الحقائب أمام الجمهور وعدسات المصورين.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن طريقة العرض "المبتكرة" لحقائب شتاء وخريف 2018 لبيت أزياء دولتشي أند غابانا جاءت خلال أسبوع الموضة في ميلانو الإيطالية.
وتأخر العرض أكثر من 45 دقيقة حتى تأكد القائمين عليه من إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) على هواتفهم، كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.