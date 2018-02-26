وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن طريقة العرض "المبتكرة" لحقائب شتاء وخريف 2018 لبيت أزياء دولتشي أند غابانا جاءت خلال أسبوع الموضة في ميلانو الإيطالية.

وتأخر العرض أكثر من 45 دقيقة حتى تأكد القائمين عليه من إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) على هواتفهم، كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.