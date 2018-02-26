ووقع الزلزال قرب وسط الجزيرة الرئيسية في بابوا غينيا الجديدة على بعد نحو 560 كيلومترا من العاصمة بورت مورزبي في نحو الساعة 0345 بالتوقيت المحلي (1445 بتوقيت جرينتش).



وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق نحو 35 كيلومترا.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا كما أن هيئة مكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة لم ترد على طلب للتعليق.



وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد خطر حدوث أمواج مد عاتية عقب الزلزال.



وتقع الزلازل على نحو متكرر في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على (حلقة النار) في المحيط الهادي وهي بؤرة للنشاط الزلزالي بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية.