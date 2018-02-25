كاميرا ثورية

وتضم كاميرا الهاتفين، حساسا فائق السرعة بتقنية "البيكسل المزدوج"، مع قوة معالجة سريعة ومخصصة ومساحة ذاكرة واسعة تتيح التقاط صور لضمان توفير صور عالية الجودة.

وبوسع الجهازين، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة جدا، كما أنهما يضمنان صورا مشرقة في بيئات الضوء المنخفض.

ويستطيع مستخدمو الجهازين، أن ينشئوا رموزا تعبيرية تشبه وتعكس شخصياتهم إلى حد كبير، وتتم هذه العملية بفضل خوارزمية التعلم الآلي القائم على البيانات،

وتقوم العملية على تحليل صورة المستخدم ثنائية الأبعاد وعرض أكثر من 100 من خصائص الوجه لخلق نموذج ثلاثي الأبعاد يعكس ويقلد تعبيرات وجه الشخص، مثل الغمزات وغيرها لتوفير تجربة مخصصة حقيقية.

فضلا عن ذلك، تم دمج منصة سامسونغ الذكية في الكاميرا؛ حيث تستخدم تقنية الواقع المعزز وتقنيات التعلم العميق لتوفير معلومات مفيدة حول محيط المستخدم .

ميزات صوتية

ومع خاصية التحليل السريع للجسم المراد تصويره، يولد المساعد الصوتي Bixby على الفور معلومات مباشرة على أعلى الصورة الموجهة إليها الكاميرا.

ويمكن للمستخدمين ترجمة اللغات والعملات الأجنبية في الوقت الحقيقي مع خاصية الترجمة الحية، فضلا عن تمكينهم من شراء المنتجات التي يرونها في العالم الحقيقي وتتبع السعرات الحرارية على مدار اليوم .

وطورت سامسونغ جهازا يقدم تجارب صوتية متميزة مع مكبرات صوت ستريو تمت ملاءمتها بنظام الصوت AKG.

وسواء كان المستخدمون يشاهدون فيلمهم المفضل أو يستمعون إلى أحدث الألبومات الموسيقية، فإنهم سيستمتعون بأصوات واضحة متوازنة في منتهى النقاء، مع صوت محيطي معزز بتقنية دولبي أتموس لمنح تأثير الصوت بتقنية 360 درجة.

شاشة تقاوم الشمس

تعزز هاتفا "غالاكسي إس 9" و"غالاكسي إس 9 بلاس"، بشاشة العرض غير المتناهية التي تم طرحها لأول مرة في هاتف S8 Galaxy، حيث تندمج الشاشة الجريئة والمشرقة من نوع سوبر أمولد بشكل متجانس في الهاتف بدون أي حواف زائدة.

ومع خاصية تعزيز التباين القابل للتكيف، يمكن للمستخدمين الاستمتاع باستخدام أجهزتهم حتى في أشعة الشمس المباشرة.

ويمكن تحويل هاتفي الهاتفين إلى مركز لإدارة كافة جوانب الحياة المتصلة في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل، ومن خلال إدخال هذا التطبيق إلى الهاتفين سيتمكن المستخدمون ربط أجهزة سامسونغ وغيرها من الأجهزة الأخرى.

ومع قاعدة دكس DeX Pad، يمكن للمستخدمين وصل الهاتفان إلى شاشة أكبر مع لوحة مفاتيح وماوس لتعزيز تجربة استخدام الهاتف المتحرك والاستمتاع بخصائص تحرير الوثائق أو حتى ممارسة الألعاب عبر شاشة أكبر.

وبوسع المستخدمين أن يحولوا الهاتفين إلى جهاز لوحي يعمل باللمس، عبر قاعدة دكس DeX Pad.

مقاومة الغبار والماء

وزودت سامسونغ هاتفيها الجديدين بمعايير متقدمة، مثل مقاومة الماء والغبار IP68 وميزة الشحن اللاسلكي السريع.

ويدعم الهاتفان ذاكرة قابلة للتوسيع بمساحة تصل إلى 400 غيغابايت مع ذاكرة SD قابلة للتوسيع، فضلاً عن تزويدهما بمعالجات تطبيقات توفر أداء قويا ومعالجة متطورة للصور.