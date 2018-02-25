وحققت بيورغن رقما قياسيا في الألعاب الشتوية بعد أن أحرزت الميدالية الأولمبية الخامسة عشرة في تاريخ مشاركاتها.

وسمحت بيورغن البالغة 37 عاما للنرويج بتصدر جدول الميداليات برصيد 14 ذهبية ومجموع 39 ميدالية، أمام ألمانيا الثانية.

وحققت النرويج بهذا المجموع رقما قياسيا أيضا بعد أن سجلت الولايات المتحدة الرقم السابق في دورة فانكوفر الكندية 2010، وهو 37 ميدالية من مختلف الألوان.

وعادلت بيورغن الرقم القياسي في عدد الألقاب الموجود بحوزة مواطنيها إينار بيورندالن (بياتلون) وبيورن داهلي الاختصاصي في تزلج المسافات الطويلة، واللذين أحرز كل منهما 8 ذهبيات.

ومن أجل الحصول على الميدالية الـ15، كانت بيورغن في طليعة المتسابقات في معظم مراحل السباق، وابتعدت بفارق كبير عن الفنلندية كريستا بارماكوسكي والسويدية ستينا نيلسون.

ووصلت بيورغن إلى بيونغتشانغ وفي جعبتها 10 ميداليات أولمبية منذ مشاركتها الأولى في سولت ليك سيتي الأميركية 2002، أضافت إليها في الألعاب الحالية لقبا في تتابع التزلج الطويل وفضية في مطاردة الانحدار، وبرونزيتين في البرنامج الحر 10 كلم وسباق السرعة للفرق، وأخيرا ذهبية سباق 30 كلم.

وأصبحت بيورغن الأربعاء الماضي بعد احرازها برونزية سباق السرعة، الرياضية الأكثر إحرازا للميداليات في الألعاب الشتوية (14 ميدالية)، قبل أن تعزز رقمها الأحد بذهبية جديدة.

ويبقى الرقم القياسي المطلق في الالعاب الأولمبية (الشتوية والصيفية) بحوزة السباح الأميركي الفذ مايكل فيلبس الذي يبتعد بفارق كبير، حيث حصد خلال مشاركاته 28 ميدالية، منها 23 ذهبية.