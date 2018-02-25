أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أنهت اللجنة الأولمبية الدولية آمال الرياضيين الروس في السير خلف العلم الوطني في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانج اليوم الأحد، بعدما رفضت رفع الإيقاف عن الأولمبية الروسية بسبب وقوع مخالفات تتعلق بالمنشطات. حسب رويترز.
ويشارك الروس في دورة الألعاب الشتوية كرياضيين مستقلين بسبب فرض عقوبة الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية بداعي وجود نظام ممنهج برعاية الدولة لتعاطي المنشطات.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن سقوط اثنين من الرياضيين الروس في اختبارات المنشطات في بيونغ تشانج أثر بالسلب على روسيا التي تملك باستثناء ذلك سجلا نظيفا حتى الآن في دورة الألعاب الشتوية.