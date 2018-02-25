أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أنهت اللجنة الأولمبية الدولية آمال الرياضيين الروس في السير خلف العلم الوطني في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانج اليوم الأحد، بعدما رفضت رفع الإيقاف عن الأولمبية الروسية بسبب وقوع مخالفات تتعلق بالمنشطات. حسب رويترز.