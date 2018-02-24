وأوضح إيفان بلاس، المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، أن سعر غالاكسي إس 9 في أوروبا يبلغ 841 يورو، فيما يصل سعر النسخة الأكبر منه، إس9 بلس إلى 997 يورو.

وتعادل هذه الأرقام 1,083 دولارا لإس9، و1229 دولارا لإس9 بلس.

يذكر أن هذه الأسعار شاملة الضريبة، التي تطبق بنسب مرتفعة في أوروبا، لذا من المتوقع أن يكون السعر أكثر انخفاضا لدى بيعه في الولايات المتحدة أو مناطق أخرى.

يشار إلى أن هذه الأسعار تعدت السعر المرتفع لهاتف آيفون إكس، الذي طرح بمبلغ 999 دولارا للنسخة التي ذات سعة 64 غيغابيات، و1149 دولارا للنسخة ذات السعة 25 غيغابايت.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ النقاب رسميا عن هاتفها الجديد في ملتقى الهواتف العالمي في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.