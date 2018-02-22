وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها لإنقاذ باقي سكان العقار الواقع في منطقة "منشأة ناصر".

ولم تشر الوكالة لعدد المصابين، لكنها ذكرت أن هيئة الإسعاف دفعت بالمزيد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم يعرف على الفور سبب انهيار العقار، لكنها ظاهرة تتكرر في مصر بسبب وجود مبان لا تطبق معايير البناء المطلوبة.