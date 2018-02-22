وأضاف، خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي بلندن، أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد أحد العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار من حيث كونها ثاني أكبر سوق محلى في أفريقيا.

وشدد على الميزة التنافسية في ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة في كافة مجالات الصناعة البترولية.

وأكد الوزير المصري: "على المستوى الفني والتجاري فهناك عدد هائل من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين كما تمتلك مصر حالياً طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها".