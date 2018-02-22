وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، الخميس، إن الشاب سانتلال بال (31 عاما) عانى فجأة من تضخم غير مسبوق في ورم تحت فروة الرأس، مشيرة إلى أن وزن الورم بلغ 1.8 كيلوغرام.

وأجريت عملية إزالة الورم في أحد مستشفيات مدينة مومباي بعد أن رفضت مستشفيات عدة إجراء العملية للشاب بسبب خطورتها.

وتقول الصحيفة إن المريض الذي عانى من تضخم الورم في وقت قصير ادخل إلى قسم جراحة الأعصاب في الأول من فبراير في حالة يرثى لها، ففضلا عن الألم الشديد كان يعاني من العمى الكامل.

ويقول أحد الأطباء إن المريض بالورم الكبير الذي نما في أعلى خلفية الرأس، بدأ وكأن له رأسان.

وسارع الأطباء إلى إجراء كثير من الفحوص من أجل التعرف على سبب الحالة واتخاذ السبيل الآمن لإزالة الورم، ولفتوا إلى أن أهم تحدي في العملية الجراحية هو فقدان الدماء الغزيرة.

واستغرقت العملية التي أجريت في 14 فبراير الجاري نحو 7 ساعات متواصلة واحتاج إلى 11 وحدة دم، وظل على التنفس الصناعي لمدة 3 أيام بعد إجراء العملية.

ويقول الأطباء إن مثل هذه الأورام نادر للغاية والتحدي الجراحي في فقدان الدم، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى طفرة في طرفي الدماغ داخل عظمة الجمجمة.

واستطاع المريض استعادة عافيته وقال إنها يشعر بالارتياح بعد أن زال عبء كبير عن رأسه.

ويكسر هذا الورم الرقم القياسي العالمي الذي سجل عام 2002 من رأس مريض بوزن بلغ 1.4 كيلوغرام.