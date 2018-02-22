وستستمع المحكمة الإدارية الاتحادية فى ليبزيغ إلى طعن، الخميس، من قبل ولايتين ألمانيتين ضد قرارات محكمة أدنى، والتى تنص على أن قرارات حظر قيادة سيارات الديزل، فعالة وينبغي مراعاتها.

ورفعت القضايا الأصلية جماعات بيئية تقول إن مستويات تلوث الهواء المفرط في عشرات المدن الألمانية ناجمة بشكل كبير عن السيارات التي تعمل بالديزل.

وتتهم الجماعات الحكومة بتقديم مصالح صناع السيارات على صحة المواطنين.

وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاغن اتهمت بالغش في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة قبل 3 سنوات، مما أدى إلى غرامات كبيرة.