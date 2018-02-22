أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تعتزم تركيا إنتاج دبابات تدار بدون تدخل بشري "مسيرة" على غرار الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وفقا لتصريحات أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أردوغان تحدث خلال اجتماع بالمجمع الرئاسي بأنقرة قائلا: "علينا الوصول إلى مرحلة إنتاج الدبابات المسيرة، وسنقوم بذلك. وصلنا إلى مرحلة إنتاج معظم أسلحتنا".
وأضاف أردوغان أن معظم المدرعات المستخدمة في عملية "غصن الزيتون" المستمرة في منطقة عفرين بشمال سوريا من الإنتاج المحلي.
وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستصل قريبا إلى مرحلة تصدير منتجاتها المحلية من الإنتاج العسكري.