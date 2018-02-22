وتأتي تصريحات أردوغان فيما يواصل الجيش التركي عمليته العسكرية بشمال سوريا، لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، من منطقة عفرين، حيث أسفر تحرك أنقرة عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.

وتخشى تركيا أن يؤدي تثبيت الوجود الكردي في شمال سوريا، إلى تغذية نعرات الانفصال لدى الأكراد، كما تعتبر قوات سوريا الديمقراطية ذراعا لحزب العمال الكردستاني.