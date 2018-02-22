وأوضح موقع "بورتال أناليتيكا" الإلكتروني أن الهجوم وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء بـ5 دقائق، مضيفا أن سكانا في المنطقة سمعوا دوي انفجارين.

ووفقا لرويترز، قامت مركبة تابعة للشرطة بإغلاق الشارع الذي تقع به السفارة، فيما لم تظهر أضرار بالمبنى.

ونصحت السفارة الرعايا الأميركيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تنبه السفارة الأميركية في بودغوريتشا المواطنين الأميركيين إلى أن هناك وضعا أمنيا نشطا بالسفارة (..) تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وأصبحت جمهورية الجبل الأسود، أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في مايو الماضي.