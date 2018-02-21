وبدأت شركة "ريفولتا" دراسة سوق السيارات الصديقة للبيئة والبنية التحتية اللازمة منذ عام 2015، وافتتحت الشركة بعض المحطات في فبراير الجاري في المرحلة الأولى، وهي تعتزم أن تصل محطاتها إلى 300 محطة بحلول عام 2020.

وبحسب "رويترز"، تبلغ تكلفة تصنيع كل محطة ما بين 700 ألف إلى مليون جنيه مصري، "أي ما يعادل 39 ألف و606 دولار إلى 56 ألف و580 دولار".



وبينما لا تزال أسعار السيارات الكهربائية أغلى كثيراً من المركبات التي تعمل بالوقود العادي فإن شركة ريفولتا تعتزم، بالتعاون مع وزارة التجارة المصرية، أن تخفف العبء المالي المرتبط بشراء سيارات كهربائية من شركتي تسلا وهيونداي، وجعل شرائها متاحاً أكثر بأسعار معقولة لجمهور مستخدمي السيارات.



ونقلت "رويترز" عن محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا" قوله إن الشركة تسعى لعرض السيارات الكهربائية بنحو 250 ألف جنيه مصري، "ما يعادل 14 ألف و145 دولار".



هذا وستتراوح تكلفة شحن السيارة الكهربائية ما بين 50 إلى 60 جنيه مصري، "2.83-3.39 دولار"، علماً أنه يمكن للسيارات أن تسير بالشحنة الواحدة لمسافة تصل ما بين 250 - 320 كيلومترا.