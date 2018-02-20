وقال أردوغان في خطاب ألقاه في البرلمان، إن 60 مقاتلا آخرين من الجيش السوري الحر، قتلوا في العملية ذاتها، التي بدأت قبل أسابيع بمشاركة فصائل سورية معارضة.

وأعلن الرئيس التركي أن قوات بلاده ستحاصر خلال أيام مدينة عفرين، حيث تنفذ أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر الماضي ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.

وقال أردوغان في خطابه: "خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة عفرين".

وأضاف أن العملية العسكرية "تتعرض للتشويه وإلصاق الإفتراءات بها، لكن سرعان ما فضحت مؤسساتنا الإعلامية افتراءات وأكاذيب مناصري التنظيمات الإرهابية، وكشفت الحقيقة للعالم".