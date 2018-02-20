وتعد Aspark Owl، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" أول سيارة كهربائية قانونية للقيادة على الطرقات في العالم، وسجلت تسارعاً من السكون وصولاً لـ60 ميل في الساعة في زمن لم يتجاوز الـ1.921 ثانية فقط.

وزوّدت السيارة بمحرك تبلغ قوته 430 حصان، وهي ذات نظام رباعي الدفع، لا يتجاوز وزنها الـ860 كيلوغرام، وتأتي بعزم دوران يبلغ 563 رطل/قدم.

ونقلت "ديلي ميل" عن المسؤولين في الشركة اليابانية أنهم يخططون لإنتاج 50 سيارة فقط من Aspark Owl، إذ سيصل سعر الواحدة منها إلى 3 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 ملايين و203 آلاف دولار أميركي تقريباً.

وكانت الشركة المصنّعة لـ Aspark Owl نشرت فيديو خاص بتسارع السيارة الكبير على إحدى حلبات السباقات، وذلك دون أن تظهر مؤشر السرعة، وقد بدت السيارة مزوّدةً بعجلات خاصة بالسباقات، الأمر الذي ساهم في زيادة تسارعها.