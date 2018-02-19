وعزا حين استقالته، التي قال إنها مؤقتة، إلى تمثيله أيضا مالك شركة اتصالات إسرائيلية متهم أيضا بتلقيه تسهيلات من نتانياهو.

ويشتبه بأن نتانياهو قدم تسهيلات إلى شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية داعمة له ولأسرته ولزوجته سارة في مواقع إخبارية للمالك نفسه.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن نتانياهو أعاق إصلاحات لا تصب في صالح شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل قيام أحد مالكي "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري بتغطية أخبار نتانياهو بصورة إيجابية.

واعتقل، الأحد، عدد من المسؤولين في شركة بيزك للاتصالات، وهي الشركة الأكبر في إسرائيل للاتصالات الأرضية، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المراسل أن من ضمن المعتقلين، مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك ضمن تحقيقات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، في قضية فساد رابعة تعرف بملف 4000.