وذكر بيان صادر عن مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أن قوة من الحشد تعرضت لكمين من قبل مجموعة مسلحة متنكرة في زي عسكري، وأدت الاشتباكات بين المجموعتين إلى مقتل جميع عناصر الحشد وعددهم 27 عنصرا.

ووصلت جثماين القتلى إلى العاصمة بغداد بعد العثور عليها وغالبيتهم من سكان محافظة البصرة جنوب العراق.

وكانت مصادر قد ذكرت يوم الأحد أن عناصر في تنظيم داعش قامت بنصب كمين في قرية السعدونية في ناحية الرياض غربي كركوك لعناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، مستغلين سوء الأحوال الجوية أثناء مهمة استطلاعية وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل عدد كبير من قوات الحشد وفقدان ست آليات عسكرية.