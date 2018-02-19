وقال مصدر عسكري يمني إن ميليشيا الحوثي زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة حيث تم إبطال مفعول أكثر من 1000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة، بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية في مديرية باقم.

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وتنوعت تلك الألغام والعبوات ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات.

كما لجأت ميليشيا الحوثي إلى تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تتناسب مع طبيعة الأرض بشكل يهدد حياة المدنيين.

وتلجأ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى زراعة الألغام لإعاقة تقدم قوات الشرعية.

خسائر الحوثي في الساحل الغربي

من جهة أخرى، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بمقتل 29 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي.

وتركزت المعارك بين الطرفين في المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي بالاضافة الى استهداف مركبات عسكرية كتعزيزات للمليشيا قادمة من منطقة جبل راس إلى الجراحي.