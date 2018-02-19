سوريا.. قتلى بانفجار سيارة في القامشلي
وذكرت الوكالة الحكومية نقلا عن مسؤول في مقر الشرطة بمحافظة الحسكة أن الانفجار استهدف الحي الغربي في المدينة.
وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا بما في ذلك معظم محافظة الحسكة، حيث تقع مدينة القامشلي.
ولم يتضح بعد ما الذي كان يستهدفه الهجوم في القامشلي، التي تقع في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آخر انفجار استهدف المدينة كان في سبتمبر، عندما انفجرت دراجةنارية قرب الإدارة المالية، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص.
إنفوغرافيك.. أبرز عمليات الأردن لإحباط مخططات الإرهاب
وجاء في بيان السبت أن القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لتهريب متطرفين وأسلحة ومخدرات عبر أنابيب النفط القديمة، على الحدود الأردنية السورية والأردنية والعراقية.
وتابع البيان: "بدأ الإعداد والتنفيذ للمخطط مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات، باستخدام أنبوب النفط القديم الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية، حيث قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعه من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية".
وأضاف: "صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، الذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين الذين لم يتركوا أسلوبا إلا حاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية".
وكان الأردن قد تعرض لكثير من الهجمات أو محاولات هجوم إرهابية على مدى العقدين الماضيين، لعل أبرزها ما يستعرضه الإنفوغرافيك المرفق.
ومن بين الهجمات التي لم ترد في الإنفوغرافيك المرفق أن الأردن نجح في إحباط وضرب العديد من الخلايا الإرهابية، التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الأردن، كما تم إحباط معظم العمليات العسكرية التي خططت لها هذه الخلايا في مراحلها الأولية، ومنها: مخططات "جيش محمد" (1989) و"تنظيم بيعة الإمام" (1994) و"خلية خضر أبو هوشر" (1999) و"جند الشام" (2000) و"الأفغان الأردنيون" (2001) و"الشاحنات المفخخة" أو "مجموعة الجيوسي" (2004) وغيرها.
وادي المسيني.. سيطرة كاملة للنخبة وملاحقة فلول القاعدة
وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات النخبة الحضرمية سيطرت بالكامل على المدخل المؤدي إلى الساحل.
وأعلن محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالم البَحسني، إحكام قوات النخبة الحضرمية السيطرة على وادي المسيني، الذي يعتبر من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة.
وأكد البحسيني لـ"سكاي نيوز عربية" انتهاء العملية العسكرية في وادي المسيني غربي المكلا، واستمرار ملاحقة الإرهابيين من تنظيم القاعدة في مناطق أخرى مجاورة.
وعن مجريات العملية، قال البحسني إنها انطلقت منذ، الجمعة، لتطهير مواقع كان يتواجد فيها عناصر للقاعدة، خاصة في وادي المسيني، لافتا إلى أن تضاريس جبلية صعبة تحيط بتلك المنطقة.
وأضاف: "بسبب تضاريس المنطقة، تضمنت الخطة أن تتم محاصرة الموقع أولا، مما استغرق يومين كاملين، إلى أن انطلقت عملية الاقتحام فجر الأحد، وسقط الموقع في يد قوات النخبة الحضرمية، بدعم من قوات التحالف في منتصف اليوم".
ملاحقة الإرهابيين
وشدد البحسني على أنه ستتم ملاحقة "فلول الإرهابيين"، الذين هربوا إلى مناطق جبلية تبعد عن وادي المسيني بضع المئات من الكيلومترات.
وأشار إلى أن أهالي حضرموت يتعاونون بشكل كبير مع قوات الشرعية لدحر الإرهابيين، برغم معاناتهم من خسائر كبيرة شتتهم وجعلتهم في حالة ضعف.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "العناصر الإرهابية منيت بهزائم كبيرة في حضرموت وعدن وأبين وشبوة (...) فلول الإرهابيين الآن ينسحبون ويكونون مجموعات من 5 إلى 15 شخصا، لكنهم في وضع ضعيف جدا ونحن نطاردهم".
وأوضح محافظ حضرموت أنه لا توجد "حاضنة شعبية" لتلك العناصر الإرهابية، لأن مجتمع حضرموت "ينبذ العنف والإرهاب".
وفيما يتعلق بحقول النفط الموجودة في حضرموت، أكد البحسني أن تلك الحقول تحت سيطرة قوات الشرعية والحكومة اليمنية منذ نحو عامين، بإسناد من قوات التحالف العربي، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل جيد.