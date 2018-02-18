وأوضح المراسل أن من ضمن المعتقلين، مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك ضمن تحقيقات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، في قضية فساد رابعة تعرف بملف 4000.

وتقوم القضية على تقديم تسهيلات من وزارة الاتصالات، التي كان نتانياهو وزيرها (خلال الفترة الحالية) لشركة بيزك وعدم كسر احتكارها للسوق مقابل تغطية منحازة من موقع "walla"، الذي تملكه الشركة.

وتشبه هذه القضية، ما يعرف بقضية 2000، المتعلقة بتسهيلات لمؤسسة إعلامية مقابل تغطية منحازة لنتانياهو.

وتتعلق الصفقة بقيام صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بنشر أخبار إيجابية عن نتانياهو مقابل مساعدته في التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت.

وقد نشر تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين نتانياهو وموزيس يتحدثان فيها عن هذه الصفقة.