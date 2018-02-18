ترامب ينتقد "إف بي آي" في مجزرة فلوريدا
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "من المحزن أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي كل الإشارات التي وجهها مطلق النار في مدرسة في فلوريدا. هذا غير مقبول".
واتهم المكتب بأنه "أمضى وقتا طويلا جدا في محاولة إثبات تواطؤ روسيا مع حملة ترامب (عام 2016)".
وكانت صحيفة "ساوث فلوريدا صن سنتينل"، ذكرت، السبت، أن المراهق كان قد خضع لتحقيقات من قبل الشرطة ومسؤولي الولاية عام 2016 بعد أن تعمد جرح ذراعه في تسجيل مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وقتها إنه يريد شراء بندقية، لكن السلطات خلصت في ذلك الحين إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية.
والمراهق، الذي يدعى نيكولاس كروز (19 عاما) متهم بارتكاب جريمة قتل جماعي، الأربعاء الماضي، في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، حيث أصيب أيضا أكثر من 12 شخصا آخرين في أعنف واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولايات المتحدة.
ويمكن أن تصل عقوبة الاتهام إلى الإعدام، لكن ممثلي الادعاء لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيطالبون به.
وأقر مكتب التحقيقات الاتحادي، الجمعة، بعدم التحقيق في تحذير من أن يتجه كروز لحمل بندقية والرغبة في القتل.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن شخصا وصفه بأنه مقرب من كروز قد اتصل على خط لبلاغات المكتب يوم الخامس من يناير للإبلاغ عن مخاوفه بشأنه. لكن هذه المعلومة لم تنقل إلى مكتب ميامي فيما وصفه المسؤولون بالمكتب أنه مخالفة لقواعد العمل.
وأثار الكشف عن ذلك غضب واستياء السكان في باركلاند ودفع حاكم فلوريدا الجمهوري ريك سكوت للمطالبة باستقالة كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.
وأمر وزير العدل جيف سيشنز بمراجعة إجراءات المكتب في أعقاب إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل 14 طالبا و3 من العاملين بالمدرسة.
نتانياهو: سنتحرك ضد إيران نفسها إذا لزم الأمر
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.
وقال نتانياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر "إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بلف حبل الإرهاب حول عنقنا".
وكانت الدفاعات السورية المضادة للطائرات أسقطت مقاتلة إسرائيلية خلال عودتها من غارة على مواقع تدعمها إيران في سوريا في وقت سابق.
وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد دخول طائرة إيرانية بدون طيار "الأجواء الإسرائيلية" قادمة من الأراضي السورية
وتدعم إيران الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات.
تحطم طائرة إيرانية مدنية.. ومقتل جميع ركابها
ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي تأكيده سقوط طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد، مشيراً أنها كانت تحمل 60 راكبا و6 أفراد للطاقم.
وقال بروجردي أنه "حسب المعلومات التي وصلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبا و6 من طاقم الطائرة وهي من نوع (ATR)، وسقطت فعلا وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة".
وأضاف "الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران".
بدروه أعلن مسؤول الطوارئ الإيرانية بأن الطائرة، التي اختفت عن صفحة الرادار خلال رحلة لها من طهران إلى ياسوج، قد سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران.، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقال بيرحسين كوليوند، إن هذه الطائرة كانت في رحلة لها من طهران الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران) وكانت قد اختفت عن صفحة الرادار اولا.
وأضاف أن الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم بمحافظة إصفهان وسط إيران، وكان على متنها ما بين 50 الى 60 راكبا.