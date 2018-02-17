وقالت الهيئة إن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة هزت البلاد، وشعرت بها مناطق في ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

وأضافت الهيئة أن مركز الهزة كان على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سوانزي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات.

ووقعت الهزة في حوالي الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق سوانزي.