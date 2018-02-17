وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، إن العملية بدأت من خلال 3 محاور أساسية، وبإسناد جوي مكثف.

وكانت قوات التحالف نجحت في دخول وادي المسيني، والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل الجنوبي، الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.

يذكر أن الإمارات قامت بعمليات رئيسية في حضرموت ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال أبريل 2016، كان من أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في محافظات يمنية عدة.

وأسهمت هذه العملية في استعادة المرافق الحيوية في محافظة حضرموت، وأبرزها إعادة ميناء المكلا لخدمة أبناء اليمن وتحويله عائداته بما يخدم التنمية والاستقرار.

وأرسلت الإمارات بعد تحرير الميناء وعودته إلى الحكومة اليمنية، مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المحليين في المكلا، فيما خصصت 20 مليون دولار لإعادة بناء ميناء المكلا ومشروعات تنموية أخرى.