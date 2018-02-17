وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، قضت المحكمة أيضا بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم.

وقالت شركة فيسبوك، التي سيتم تغريمها 310 ألف دولار يوميا، أو ما يصل إلى 125 مليون يورو إذا لم تمتثل مع حكم المحكمة، في بيان، إنها سوف تستأنف الحكم.

وقالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.

وقالت شركة فيسبوك إن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.