ونقلت رويترز عن تيتي قوله في مقابلة مع موقع "يو.او.إل إسبورتيس" البرازيلي "التشكيلة الأساسية ستكون كالآتي:

أليسون ومارسيلو وميراندا وماركينيوس ودانييل ألفيس وباولينيو وريناتو أوغوستو وكاسيميرو ونيمار وكوتينيو وغابرييل جيسوس.

وأكمل فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي وويليان من تشلسي قائمة الأسماء التي تأكد مشاركتها في التشكيلة التي ستضم 23 لاعبا.



وأوقعت القرعة البرازيل، وهي المنتخب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم خمس مرات، في المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وسويسرا وصربيا.











