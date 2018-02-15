وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأميريية في ريتشموند ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر.

وكانت المحكمة العليا سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في أبريل دفوعا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد بدأت في ديسمبر الماضي، التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ضد ست دول ذات أغلبية مسلمة، بعد موافقة المحكمة العليا على تنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ووجه أمر ترامب، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.