والسيارة التي ستعرض من طراز محدود العدد صنعتها له شركة أستون مارتن خصيصا قبل أربعة أعوام. وعلى مدى ما يقرب من 50 عاما ظهرت سيارات أستون مارتن في أفلام جيمس بوند بطرز مختلفة.



وسيارة كريغ الشخصية من طراز فانكويش صنعت منها أستون مارتن 100 سيارة فقط عام 2014 احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها.

وقالت بيكي مجواير مديرة مزاد "ذا إكسيبشنال سيل" الذي تقيمه دار كريستيز في مقابلة "هذا بحق تقدير كبير لتاريخه المهني... ما أضافه إلى شخصية بوند لاقى استحسانا كبيرا من الشركة وأعداد مهولة من محبيه".

وسيخصص عائد المزاد لصالح منظمة (ذا أوبورتيونيتي نتويرك) الخيرية، ومقرها نيويورك، التي تساعد الطلبة في المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهدافهم الجامعية والمهنية. وكريغ وزوجته الممثلة ريتشل وايس عضوان في مجلس إدارة هذه المنظمة.

وتتراوح قيمة السيارة بين 400 ألف و600 ألف دولار. وستعرض في معرض كريستيز في لوس أنجلوس في الفترة من 27 فبراير حتى الثالث من مارس ثم تنقل إلى نيويورك حيث سيقام المزاد يوم 20 أبريل، ضمن مزاد سنوي لدار كريستيز تحت اسم (ذا إكسيبشنال سيل).

وأعلن كريغ العام الماضي أنه سيلعب دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في فيلم من المتوقع أن يعرض في دور السينما الأميركية في الثامن من نوفمبر 2019.