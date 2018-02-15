قنلى في حادثة إطلاق نار مروعة في إحدى مدارس فلوريدا
ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.
وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد في تصريحات صحفية إن المسلح يدعى نيكولاوس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.
وقال المشرف على مدارس مقاطعة بروارد روبرت رونسي للصحفيين "إنه وضع مروع".
وذكر قائد الشرطة أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة. ويعتقد المحققون أنه كان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) وكان معه عدة خزائن ذخيرة.
وأضاف "هذه كارثة... أنا عاجز عن الكلام".
وقال إن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة بينما قتل اثنان خارجها مباشرة ولقي شخص حتفه في الشارع فيما توفي اثنان من الضحايا متأثران بجروحهما في مستشفى. وتابع أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين.
وتقول جماعة (إيفريتاون فور غن سيفتي) المعنية بمراقبة الأسلحة إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أميركية حتى الآن هذا العام.
ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في يناير كانون الثاني قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.
وقال مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية إن صافرة الإنذار بالحريق انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريبا مما أحدث حالة من الفوضى فيما توجه نحو 3300 تلميذ بالمدرسة إلى الأروقة في البداية قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم للاحتماء.
جاكوب زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا
وقال زوما في مداخلة عبر التلفزيون "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي".
وأضاف "يجب عليّ أن أقبل بأنّ حزبي ومواطنيّ يريدون رحيلي"، مشددا على أنه "لطالما كان عضوا منضبطا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
وبعد أسابيع من المشاورات العبثية التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية كبيرة، قررت قيادة المؤتمر الوطني أخيرا الثلاثاء الطلب من جاكوب زوما التخلي عن منصبه.
اعتراف أميركي بـ"التهديد الأصعب" لروسيا على الولايات المتحدة
وفي جلسة الاستماع السنوية لقادة الأجهزة الأمنية الأميركية أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قال رئيس اللجنة ريتشارد بر إن "الهجمات الإلكترونية تعد بوضوح التهديد الأصعب الذي يواجهه هذا البلد".
وتابع: "وهي أيضا الأكثر إثارة للقلق، بالنظر إلى عدد الجوانب الحياتية اليومية لنا في الولايات المتحدة التي يمكن أن تتأثر بهجمات مخطط لها بشكل جيد".
وحضر الجلسة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، ومدير وكالة الاستخبارات العسكرية روبرت آشلي، ومدير وكالة استخبارات الفضاء روبرت كارديلو.
وقال روجرز إن "الخطر الناجم عن صراعات الدول أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. هناك أسئلة تبقى محل اهتمام بشأن مدى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".
وتابع: "أولا روسيا شنت هجمات منسقة لتقويض ديمقراطيتنا. ثانيا هذه الهجمات شملت استهداف البلد وأنظمة الانتخابات في 21 ولاية. ثالثا الجهود الروسية استخدمت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لبث معلومات خاطئة على نحو غير مسبوق".
وقال وارنر: "مر أكثر من عام لنرد ونواجه التهديد الروسي وتنفيذ استراتيجية لصد أي هجمات مستقبلية. لكننا لا نمتلك خطة بعد".
وركز وارنر على لجوء روسيا خلال الانتخابات الماضية إلى منصتي "تويتر" و"فيسبوك"، من أجل العمل على إحداث انقسام داخل المجتمع الأميركي بحسابات لأشخاص وهميين.
وأجمع القادة على أن روسيا ستعمل على التدخل في الانتخابات المقبلة للكونغرس، وأن تقييمهم للتهديد الروسي على الولايات المتحدة لم يتراجع عن المستوى الذي حددته اللجنة في تقرير أصدرته سابقا عن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ورأى كوتس أن إمكانية حصول صراع عالمي هي الأعلى منذ الحرب الباردة.