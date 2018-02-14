وقالت وكالة فرانس برس إن الحادث خلف كذلك إصابة نحو مئة آخرين بجروح في الحادث الذي وقع على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس، بحسب ما أعلن متحدث باسم مستشفى المدينة.

وأوضح حاتم التويجر أن أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من أريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها عند الصباح.



ويسلك مهاجرون أفارقة، معظمهم من منطقة جنوب الصحراء، الطريق إلى أوروبا من ليبيا، مستفيدين من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي لأجل بلوغ سواحل إيطاليا واليونان.

كما يسعى مهاجرون آخرون إلى الوصول لأوروبا، سواء من خلال عبور المتوسط، أو من خلال التسلل إلى مدينتي سبتة ومليلية.