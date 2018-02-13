وتحدث المرصد السوري عن مقتل "مدني وإصابة 4 آخرين جراء قصف بالقذائف والمدفعية للقوات التركية والفصائل السورية على مدينة عفرين، سقط بعضها أمام مدخل مستشفى عفرين".

وتشن القوات التركية مع فصائل سورية منذ 20 يناير الماضي، هجوما في منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وأفادت "فرانس برس" أن القتيل يعمل سائقا لسيارة أجرة، وبحسب المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة، قتل في القصف قرب المستشفى.

ويعد مستشفى عفرين الرئيسي في مدينة عفرين، ويستقبل منذ بدء الهجوم عددا كبيرا من الجرحى الذين ينقلون إليه من القرى والبلدات الحدودية.

وأحصى المرصد السوري منذ بدء الهجوم مقتل 70 مدنيا، فيما تنفي تركيا أنها تستهدف أي من المدنيين في عملياتها العسكرية التي تقول إنها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد في منطقة عفرين.