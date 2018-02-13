وعرضت الكعكة في المعرض الذي اختتمت فعالياته بمشاركة مائتين وخمسين عارضاً.

واستغرق صنع تلك الكعكة خمسة أيام، ورصعت بخمس قطع من الألماس النقي، عيار ثلاثة قراريط، ويبلغ ثمن كل واحدة منها مائتي ألف دولار.

وجاء حجم القالب بحجم العروس الطبيعية.

ويصل وزن الكعكة إلى 120 كيلوغراماً، واستهلكت ما يزيد على ألف بيضة.

ولتزيين الكعكة جرى استخدام حبات لؤلؤ قابل للأكل وخمسة آلاف وردة من الحلويات المشكلة يدوياً.