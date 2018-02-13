ونشرت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صور الفتاة تحت عنوان فتاة تتمرد على العادات و التقاليد الشرقية وتطلب يد صديقها أمام أصدقائها في الجامعة".

وأكدت بعض الصفحات أن تلك الحادثة وقعت في جامعة البعث في مدينة حمص في وسط البلاد.

لكن مواقع أخرى أكدت أن الحادثة جرت في تونس، وأن الأمر برمته كان مجرد خدعة من أحد محلات الملابس والهدايا التونسية للترويج لمنتجاتهم بهذا الإعلان.

كما أن العديد من المتابعين نفوا ادعاء الصفحات المتمثل في كون هذا الفعل قد حصل في سوريا، معلقين:" مثل هذه الأشياء لا تحدث في سوريا"، وفقا لما ذكر موقع "سوريا لايف".

ببنما رحب آخرون بهذه الفكرة معتبرين بأن الحب "يصنع المعجزات"، وأبدى البعض إعجابهم بجرأة الفتاة وشجاعتها في طلب الزواج بمن تحب.