وفحص الباحثون ما يحدث للخلية وحيدة النواة، وهي نوع من كريات الدم البيضاء، عندما تتعرض للكيماويات المنكهة شائعة الاستخدام في سوائل السجائر الإلكترونية.

ولم تحتو أي من هذه السوائل على النيكوتين ولكن بدا أن الكيماويات المنكهة أدت لزيادة في المؤشرات الحيوية الدالة على حدوث التهاب وضرر في الأنسجة، كما سبب الكثير منها أيضا موتا للخلايا.

وقال إرفان رحمن، كبير الباحثين في الدراسة، الباحث في مجال الصحة البيئية بالمركز الطبي في جامعة روتشستر في نيويورك، إن مع مرور الوقت فإن هذا الشكل من تضرر الخلايا قد يؤدي إلى الكثير من المشكلات بالرئتين، بما في ذلك التليف وداء الانسداد الرئوي المزمن والربو.

وأضاف رحمن في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تعتبر السوائل الخالية من النيكوتين بشكل عام آمنة، ولكن لم تجر أبحاث كافية عن تأثير الكيماويات المنكهة خاصة على الخلايا المناعية".

وتطور كبرى شركات التبغ الأمريكية سجائر إلكترونية، وهي أداة تعمل بالبطارية فيها مصدر للتسخين يحول النيكوتين السائل والمواد المنكهة إلى سحابة من البخار يتم استنشاقها.

ومن بين النكهات المستخدمة بمفردها بدا أن تأثير نكهتي القرفة والفانيلا كان الأكثر ضررا على خلايا الرئتين.