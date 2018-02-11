وقدم نوفيتسكي أفضل أداء له هذا الموسم وسجل 22 نقطة واستغل 8 تصويبات صحيحة من 11 محاولة، كما ظهر التونسي صالح الماجري بشكل مميز في الوقت المناسب.

وسجل دينيس سميث ودونغ مكدرموت رميتين متتاليتين ليقلص ليكرز الفارق، وتصبح النتيجة 121-118، ثم أصبحت 123-121 بعد رميات حرة.

لكن ماكسي كليببر سجل رمية ساحقة ثم أضاف الماجري رمية أخرى ناجحة ليتقدم مافريكس 127-121 قبل 53.4 ثانية على النهاية.

وأضاف هاريسون بارنز 21 نقطة لدالاس وسجل زميله دوايت باول 19.

وتصدر جوليوس راندل لاعب ليكرز قائمة مسجلي النقاط في اللقاء برصيد 21 نقطة، قبل أن يخرج بسبب الأخطاء الشخصية في الدقيقة الأخيرة.

وأصبح ستيف كير مدرب غولدن ستيت وريورز حامل اللقب أسرع مدرب في تاريخ المسابقة يحقق 250 فوزا، عندما تفوق فريقه 122-105 على سان أنطونيو سبيرز.

وحقق بذلك كير انتصاره 250 في مباراته رقم 302 وهو ما يزيد بفارق 44 مباراة عن الرقم السابق المسجل باسم فيل جاكسون.