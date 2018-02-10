وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندعو بقوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب جميع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد أكبر للوضع"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت: "غير مقبول بتاتا تهديد حياة الجنود الروس المتواجدين في الجمهورية العربية السورية، للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب".

وأشارت إلى أنها تابعت التطورات والهجمات الأخيرة في سوريا "بقلق"، مضيفة أن الخسائر المادية والبشرية في صفوف القوات السورية غير معروفة بعد.

وضربت إسرائيل أهدافا داخل سوريا، السبت، بعد اعتراض ما ذكرت أنه "طائرة إيرانية من دون طيار" دخلت مجالها الجوي من سوريا، وصافة الأمر بأنه "اعتداء".

ولم تشر الخارجية الروسية إلى بيان مشترك لحلفاء سوريا، يؤكد أن إعلان إسرائيل إسقاط طائرة إيرانية من دون طيار "كاذب".